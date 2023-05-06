Все думали, что он приличный человек: от выходки Ролана Быкова мороз по коже

Некоторые актеры наотрез отказываются прибегать к помощи каскадеров. Но порой такая инициативность приводит к настоящим скандалам.

К примеру, на съемках детского фильма «Приключения Буратино» Ролан Быков охотно импровизировал. Однако даже весьма опасные трюки он выполнял самостоятельно. В одной из сцен его персонаж просил подаяния у прохожих, скатываясь по лестнице. А для того чтобы предотвратить любые травмы, мужчина решил украсть кресло из автобуса. Этот поступок не красит артиста, но то, что произошло дальше, кажется еще более шокирующим.

Реквизит Ролана Быкова спустя всего лишь пару дублей пришел в негодность. Водитель транспортного средства, отвечающий за сохранность машины, оказался в ярости. Поэтому между ним и актером завязалась драка. Звезда советского кинематографа не пытался избежать конфликта. Наоборот, потасовка даже затянулась, и разнимать дебоширов была вынуждена съемочная группа.