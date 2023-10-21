Все думали, что ненавидит: Киркоров указал на единственного равного себе российского певца

Филипп Киркоров в свое время заявил, что не имеет соперников на отечественной эстраде. Но музыкант не может закрыть глаза на успех одного коллеги по цеху. Легенды о вражде двух знаменитых артистов ходят уже давно.

Говорят, бывший муж Аллы Пугачевой точит зуб на Николая Баскова. Но это предположение не имеет с действительностью ничего общего. Напрасно многие думали, что Киркоров всей душой ненавидит главного блондина страны. Оказалось, именно его Филипп Бедросович считает равным себе в российском шоу-бизнесе по обаянию и таланту. Но это соперничество не мешает певцам дружить.

В социальных сетях исполнитель трогательно поздравил обладателя «золотого голоса России» с днем рождения и развеял тем самым слухи об их взаимной неприязни.