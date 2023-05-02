Все думали, что Масляков женился на красотке: обомлеете, увидев его супругу (фото)

«Клуб веселых и находчивых» невозможно представить без харизматичного Александра Маслякова. Но когда программа только вышла в эфир, то коллегой обаятельного мужчины была красавица Светлана Жильцова. Зрители были в восторге от этого дуэта и подумали, что у знаменитостей роман.

К тому же в титрах появилось имя Светланы Масляковой, и все посчитали, что ведущие сыграли свадьбу. Однако в реальности все оказалось иначе. Супругой артиста стала ассистентка режиссера, которая не отличалась выразительной внешностью. Тем не менее уже более 50 лет эта семейная пара живет душа в душу.

И примечательно, что дуэт достиг невероятных успехов даже в работе. Женщина стала одной из главных фигур в КВН наравне с мужем. Она участвует в просмотрах, конкурсных отборах и может вносить значимые коррективы в выступления команд. Несмотря на то, что у Светланы порой возникают разногласия с супругом, ее авторитет неоспорим для всей съемочной команды.