Все думали, что Боб Марли поет о том, как хорошо жить без жены: правда понравится большинству

Одна из самых известных песен Боба Марли, которую хоть раз слышал даже тот, кто не имеет никакого отношения к раста-культуре, получила название No woman no cry. Значение поймет даже первоклассник. Простая истина: нет женщины — нет слез.

Причем так переводили хит даже носители языка. Но как же горько все ошибались. Оказывается, женоненавистником Марли вовсе не был и ничего деструктивного не имел в виду.

Смысл композиции заключался совсем в другом. «No woman no cry» стоит переводить как «Не надо женщина, не плачь». И такой перевод вполне складен и логичен. Герой песни предается лирическим воспоминаниям с женщиной и делится с ней кукурузной кашей. А дама так растрогалась, что вовсю плачет. И тогда лирический герой просит ее не делать этого.