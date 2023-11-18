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Все думали, что Боб Марли поет о том, как хорошо жить без жены: правда понравится большинству

18 ноября 2023 07:45
Все думали, что Боб Марли поет о том, как хорошо жить без жены: правда понравится большинству

Самый известный в мире растаман всех обманул.

Одна из самых известных песен Боба Марли, которую хоть раз слышал даже тот, кто не имеет никакого отношения к раста-культуре, получила название No woman no cry. Значение поймет даже первоклассник. Простая истина: нет женщины — нет слез.

Причем так переводили хит даже носители языка. Но как же горько все ошибались. Оказывается, женоненавистником Марли вовсе не был и ничего деструктивного не имел в виду.

Смысл композиции заключался совсем в другом. «No woman no cry» стоит переводить как «Не надо женщина, не плачь». И такой перевод вполне складен и логичен. Герой песни предается лирическим воспоминаниям с женщиной и делится с ней кукурузной кашей. А дама так растрогалась, что вовсю плачет. И тогда лирический герой просит ее не делать этого.

Фото: Legion-Media
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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