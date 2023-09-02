«Все друг на друге»: известная артистка раскритиковала российские поезда

Надежда Сысоева повела себя так, как подобает настоящей звезде российского шоу-бизнеса. Артистка демонстративно сошла с поезда, не пожелав ехать с остальными пассажирами в эконом-классе.

Экс-участница Comedy Woman должна была отправиться на важное мероприятие, но это ее не остановило. Блондинка возмутилась тому, что в скоростном электропоезде «Ласточка» слишком много народу. «Все друг на друге», — раскритиковала она транспорт.

Но делать поспешных выводов не стоит. Причина такого поведения не в том, что актриса зазналась. Сысоева все еще не восстановилась до конца после серьезной операции. Не так давно ей удалили опухоль в груди. Надежда носит специальный корсет и избегает физических нагрузок.

Организаторам, купившим билет для знаменитости, пришлось выслушать гневную тираду в свой адрес. Аргумент о том, что мест в бизнес-классе не осталось, бывшую участницу КВН не устроил. Кинозвезда заявила, что путешествие отменяется, поскольку о подобных вещах следует предупреждать заранее.