Жигунова зря считали настоящим джентльменом: его возненавидел Харатьян, и было за что

Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян снялись вместе далеко не в одном фильме. Но если на экранах они зачастую были закадычными друзьями, то в реальной жизни все оказалось совсем не так.

Правду в одном из интервью рассказал Харатьян и вызвал своими откровениями искреннее недоумение Жигунова, у которого не раз бывал дома в гостях. Всему виной, как выяснилось, была ссора на съемках фильма «Королева Марго» из-за нетрезвых выходок Сергея.

Приятель тут же попросил прощения за свои глупые слова, а друг его вроде даже простил, но осадочек все же остался. Сам Харатьян объясняет конфликт в большей степени возросшим до непомерных размеров эгоизмом Жигунова.