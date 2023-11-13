Жигунова зря считали настоящим джентльменом: его возненавидел Харатьян, и было за что
На экранах артисты были не разлей вода.
Сергей Жигунов и Дмитрий Харатьян снялись вместе далеко не в одном фильме. Но если на экранах они зачастую были закадычными друзьями, то в реальной жизни все оказалось совсем не так.
Правду в одном из интервью рассказал Харатьян и вызвал своими откровениями искреннее недоумение Жигунова, у которого не раз бывал дома в гостях. Всему виной, как выяснилось, была ссора на съемках фильма «Королева Марго» из-за нетрезвых выходок Сергея.
Приятель тут же попросил прощения за свои глупые слова, а друг его вроде даже простил, но осадочек все же остался. Сам Харатьян объясняет конфликт в большей степени возросшим до непомерных размеров эгоизмом Жигунова.
«Я не понимаю, что это было. Выходит, я с Дмитрием дружил, а он со мной, оказывается, нет. Я очень люблю того, прошлого Харатьяна, а вот нынешнего не знаю. Это не мой человек, и не мой друг», — рассказывал Жигунов.