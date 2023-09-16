Все дети его обожали: в этом седом мужчине не узнать звезду «Комиссара Рекса»

Главной ролью в карьере Тобиаса Моретти стал детективный сериал «Комиссар Рекс». Именно он стал главным героем в первых сезонах проекта, оказавшись кумиром миллионов зрителей.

Но сам Моретти не был в восторге от своей работы и в итоге уговорил сценаристов убить его героя. А после того как прекратил съемки в «Рексе», занялся своей карьерой.

Австрийский артист снялся в десятках успешных проектов как в Европе, так и в Америке. Зрители могли видеть его в драме Терренса Малика «Тайная жизнь» или в историческом сериале «Максимилиан». А одной из последних его работ стала биографическая драма «Людвиг ван Бетховен», где он исполнил роль великого композитора.

Как отмечают фанаты, внимательно следящие за карьерой Тобиаса, он действительно может похвастаться успешными проектами. Но прошедшие годы все же заметно сказались на его внешности. Звезда экрана выглядит намного старше своих лет, поэтому в нем уже нельзя узнать смелого комиссара полиции, покорившего многих зрителей.