Все держат в себе: эти 3 знака Зодиака самые холодные

За близких людей всегда переживаешь и волнуешься. Хочется знать, все ли у них в порядке, нет ли никаких проблем, нужна ли помощь и поддержка. Вот только некоторые мужчины и женщины предпочитают вовсе не посвящать других в свои мысли и чувства. У них на лице всегда надета маска холодного безразличия, и попробуй угадай, что на самом деле под ней скрывается. Астрологи назвали три знака зодиака, которые держат все в себе и скрывают истину даже от родных и любимых.

Близнецы

У Близнецов так много масок, что никогда не поймешь, что на самом деле происходит в их жизни. Они умеют создать вокруг атмосферу праздника, красивую картинку, но как знать, не скрывается ли за ней боль и тоска? Представители воздушной стихии скрывают от окружающих свое истинное “я”, потому что боятся привязаться, впустить в свою душу, а потом потерять.

Близнецы настолько сильно опасаются предательства, что предпочитают крепким и продолжительным отношениям короткие, ни к чему не обязывающие интрижки.

Вот только рано или поздно уроженцы знака испытают желание открыться кому-нибудь, показать себя настоящего - но поймут, что в свое время упустили такого человека.

Дева

Порой возникает впечатление, что представители земной стихии вовсе не испытывают никаких чувств. Их жизнь подчиняется расписанию в ежедневнике, а на привязанности и личные связи не остается никакого времени. Близкие люди волнуются за Деву, поскольку опасаются, что своей холодностью она оттолкнет от себя друзей и потенциальных партнеров.

Причиной всему является осторожность Девы.

Уроженцы этого знака считают, что необходимо тщательно узнать людей, прежде чем вообще решать, продолжать ли знакомство. Они долго присматриваются к новым знакомым, не думая о том, что те могут устать ждать и в один прекрасный день молча исчезнуть. Впрочем, Деву вряд ли это опечалит.

Водолей

О чем думает и мечтает Водолей? Чего хочет? Кто ж его знает! Представители воздушной стихии порой напоминают инопланетян, которые смотрят на окружающих с недоумением: мол, вы вообще кто такие и чего от меня хотите? Они держатся настолько отстраненно, что люди предпочитают вовсе обходить их стороной - никому не хочется поймать на себе холодный и презрительный взгляд.

Водолей слишком свободолюбив, чтобы привязываться к кому-то и открывать свое сердце.

Ему кажется, что как только он доверится, то сразу же потеряет свою независимость. Теперь кто-то будет знать его секреты, и неизвестно, в каких целях их использует… Одним словом, Водолею проще держать рот на замке и не пускать никого в свою душу.