Все дело в возрасте: правда о характере Пугачевой вышла наружу

Хореограф Мигель рассказал подробности сотрудничества с Аллой Пугачевой. Как оказалось, танцор не смог работать с Примадонной.

По словам Мигеля, ему удалось познакомиться с прославленной артисткой еще во времена «Фабрики звезд-5», где певица была наставницей. Уже тогда Мигель понял, как тяжело работать с прославленной исполнительницей, а с годами он только удостоверился в этом.

По словам знаменитости, Алла Пугачева не упускает возможность отчитать артистов, с которыми работает. На всех проектах она диктует всем свои условия, поэтому после очередной репетиции Мигель принял решение больше никогда не сотрудничать с Примадонной.

При этом хореограф, разоткровенничавшийся в YouTube-шоу Лауры Джугелии , уверен, что работать с Примадонной могут лишь те, кто сотрудничают с ней долгие годы. Якобы артистка достигла того возраста, при котором у нее в окружении уже не смогут появиться новые артисты, готовые терпеть ее отношение.