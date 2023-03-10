Все дело в семье: от взгляда на Шарлотту из культового сериала станет не по себе (фото)

В индустрии кино не так много сериалов, в которых главными персонажами являются исключительно женщины. И многосерийная мелодрама «Секс в большом городе» является, пожалуй, одной из лучших в этом жанре.

Многим зрителям этого культового проекта полюбилась милая Шарлотта, которая, в отличие от других героинь, мечтала о семье и детях. Исполнительница этой роли в реальной жизни тоже стала прекрасной мамой. Однако построить крепкие отношения с каким-либо мужчиной ей не удалось. Поэтому сейчас Кристин Дэвис в одиночку воспитывает своих детей.

Вся ответственность за здоровье и счастье ребят ложится на плечи этой хрупкой красавицы. К тому же у актрисы есть двое приемных малышей, к которым необходим особый подход, чтобы они спокойно могли социализироваться. Из-за стресса и переживаний за жизнь детей внешность роковой брюнетки сильно пострадала. На лице появилось множество морщин, а во взгляде больше нет той искры радости, что была прежде.