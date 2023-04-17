Все дело в генах: дочь Чингачгука из «Зверобоя» прославилась необычной красотой (фото)

Георгий Пицхелаури в молодости отличался яркой и запоминающейся внешностью. Все это благодаря смешению кровей: его отец — грузин, а мать — представительница известного корейского рода.

Потрясающие внешние данные актера, которого зрители помнят как Чингачгука из «Зверобоя», передались и его дочери Лауре. Звездная наследница прославилась своей необычайной красотой, которая помогла ей построить успешную актерскую карьеру.

Детство артистки прошло за кулисами, поэтому она не сомневалась в том, что пойдет по стопам прославленного отца. Сегодня Лаура служит в Театре имени Ленсовета и часто появляется на больших экранах. Есть в фильмографии яркой брюнетки и проект, в котором она снималась вместе с именитым родителем — «Поцелуй бабочки».

Знаменитость часто отмечается в социальных сетях, и ее снимки неизменно собирают массу восхищенных комментариев.