Все дело в дочери: вот для чего на самом деле Тутберидзе покидала страну

Тренер была рядом с Дианой Дэвис в важный для нее момент.

После того, как весной Этери Тутберидзе покинула Россию, появились слухи про ее эмиграцию в США. Она и так много времени проводила в Америке, даже ее дочь Диана Дэвис родилась в Штатах. Но теперь источники уверяли, что Этери начнет тренировать спортсменов конкурирующей сборной.

В пользу этой версии говорил и тот факт, что Диана вместе с партнером по танцам на льду Глебом Смолкиным тоже вылетели в Америку. Осведомленные инсайдеры рассказывали, что пара проходила смотр в сборную США и готовилась сменить спортивное гражданство. Но Дэвис вышла на связь в соцсетях и опровергла слухи, заявив, что они с Глебом просто начали заниматься с другим тренером. На этот переходный этап Диане и потребовалась помощь матери, считает телекомментатор и эксперт YouTube-канала «Кваксель» Андрей Журанков.

Как он добавил в беседе с изданием «Спорт-Экспресс », Этери могла предложить юным спортсменам обновление штаба. В начале сезона под руководством американского тренера Игоря Шпильбанда пара действительно показывала прогресс, но затем пошла на спад. Теперь они будут заниматься у Алексея Килякова и Елены Новак, которые тоже работают в США.