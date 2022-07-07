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Киноафиша Статьи «Все делала для него»: подруга раскрыла глаза на отношения Крачковской с сыном

«Все делала для него»: подруга раскрыла глаза на отношения Крачковской с сыном

7 июля 2022 17:40
«Все делала для него»: подруга раскрыла глаза на отношения Крачковской с сыном

Фанаты были уверены в сложных отношениях, сложившихся в семье артистки.

Актриса Лариса Лужина рассказала подробности отношений Натальи Крачковской с ее наследником. Знаменитость разоткровенничалась в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Не так давно в СМИ появились шокирующие снимки могилы прославленной артистки. Как оказалось, захоронение полностью засыпали щебнем, убрав даже крест. Как уверены поклонники Крачковской, в этом виновен только сын актрисы Василий, который давно перестал следить за могилой из-за натянутых отношений с матерью. По словам Лужиной, ее подруга с большим трепетом относилась к своему наследнику.

«Она очень любила Васю, всегда за ним так ухаживала, все делала для него!» — рассказывает артистка.

При этом Лужина признается, что последний раз встречалась с Василием много лет назад, когда он был маленьким мальчиком. Артистка не скрывает, что с недоумением смотрит на сложившуюся ситуацию и не догадывается о причинах случившегося.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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