«Все делается по звонку»: кому было выгодно навсегда выгнать певца SHAMAN со сцены

Еще не так давно о Ярославе Дронове, известном как SHAMAN, никто не знал. Карьера молодого исполнителя быстро пошла в гору — и сегодня он один из самых высокооплачиваемых музыкантов в российском шоу-бизнесе. Но у артиста есть не только поклонники, но и влиятельные недоброжелатели, из-за которых его успех мог лопнуть как мыльный пузырь.

Правду об этом раскрыл Прохор Шаляпин в новом интервью. Артист рассказал, что долгое время палки в колеса Дронову вставляла Алла Пугачева. Творчество исполнителя пришлось не по душе Примадонне отечественной эстрады. К тому же, как предположил Прохор, она видела в музыканте большой потенциал, поэтому ей было выгодно выгнать его со сцены.

«В шоу-бизнесе, как известно, все делается по звонку», — подметил Шаляпин в беседе с изданием «Московский комсомолец».

В завершение он добавил, что радуется за певца SHAMAN, которому все-таки удалось найти покровителей, решивших дать ему дорогу в шоу-бизнесе.