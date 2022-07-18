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Россиянам запретили подходить к могиле Шатунова: вот что произошло

18 июля 2022 12:45
Россиянам запретили подходить к могиле Шатунова: вот что произошло

Музыкант скончался три недели назад. 

Администрация Троекуровского кладбища ограничила доступ к могиле Юры Шатунова. Теперь поклонники не могут подойти близко к памятнику.

Похороны артиста состоялись в конце июня, и до сих пор многочисленные поклонники съезжаются на запад столицы, чтобы почтить память кумира. Однако, как оказалось, далеко не все ведут себя уважительно возле захоронения. Как отмечает руководство кладбища, многие фанаты устраивают танцы у могилы, бросаются на захоронение, чересчур громко поют хиты Шатунова. В итоге их поведение заставило администрацию пойти на крайние меры и установить специальные ограждения.

По данным портала Teleprogramma.pro, теперь фанаты не смогут подойти вплотную к могиле. Почтить память можно лишь на расстоянии, чтобы своими действиями не портить захоронение и не мешать другим посетителям кладбища.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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