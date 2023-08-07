«Все было очевидно»: вдова Кобзона заговорила об изменах певца

Иосиф Кобзон и Нелли Дризина стали мужем и женой в 1971 году. Супруги прожили счастливую жизнь, воспитали двоих общих детей, Андрея и Наталью, и считались одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Однако, как оказалось, артист не всегда был верен своей супруге.

По словам самой Нелли, во время Олимпиады, которая проходила в Москве, она предложила мужу посмотреть одно из состязаний вместе со всей семьей. Но музыкант оказался, сославшись на занятость, а спустя некоторое время она узнала, что муж в это время был с другой женщиной.

Неверность Кобзона разозлила Нелли, которая забрала детей и переехала из квартиры. Несколько месяцев она не общалась с артистом, но однажды узнала, что его разбил радикулит.

«Через полгода Иосифа разбил радикулит на нервной почве. Он заявил, что его покарал бог», — признавалась вдова Кобзона в одном из интервью.

В итоге она смогла простить измену мужа. Нелли вернулась в родной дом, и с тех пор супруги не расставались.