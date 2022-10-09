Все было очевидно: кадры с Градским незадолго до смерти повергли фанатов в шок

Выдающегося певца и композитора Александра Градского не стало год назад. Градский всей душой любил музыку и до последнего работал в качестве члена жюри и наставника в проекте «Голос». Для съемок последних выпусков Градского буквально доставляли в студию на носилках. Зрители обратили внимание, что за несколько дней до смерти Александр Градский выглядел так, будто ему осталось недолго.

«На этих кадрах уже совершенно очевидно, в каком состоянии был Градский. Действительно, до самого конца был на сцене!», «Держался до конца, хоть и видно уже было, что на выдохе», «Видно, как ему тут плохо, уже даже речь не та», «В интонации слышна боль и сила. Вечная память», «У Александра вытянулись черты лица, заострился нос. Это говорит о том, что смерть уже была рядом», — писали поклонники.

Некоторые телезрители также отметили, что и все присутствующие на программе уже знали о самочувствии мэтра:

«Я сразу заметила, что с "Голосом" что-то не так, какая-то тревога у жюри, участников, даже Нагиев не стебался».

И лишь от телезрителей до последнего скрывали, как тяжело дается Александру Градскому работа в шоу.