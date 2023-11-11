Все было куда страшнее, чем в фильме: история настоящего ворошиловского стрелка шокирует

Станислав Говорухин представил драму «Ворошиловский стрелок» в 1999 году. Картина стала большой сенсацией в стране: зрители по несколько раз смотрели шокирующий фильм. При этом далеко не все догадывались, что вдохновило режиссера на создание этой ленты.

Как оказалось, история ворошиловского стрелка вполне реальна. Уроженец Москвы Дмитрий Данилов в течение многих месяцев терроризировал столичных преступников. Ночами он нападал на банды с шипованной дубинкой, и за весьма короткое время его начали бояться не только злоумышленники, но и даже некоторые милиционеры.

А причина этому — судьба его возлюбленной Ольги. В один из вечеров девушка, пока молодой человек был в армии, подверглась нападению местной банды, которое не смогла пережить. О трагедии Дмитрий узнал из ее письма, а когда вернулся домой, решил мстить.

Поймали же Дмитрия с поличным во время одного из нападений. На допросе он не отрицал свою вину и признался во всем. А его историей заинтересовался писатель и журналист Виктор Пронин, книга которого «Женщина по средам» и легла в основу сценария.