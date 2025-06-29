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Все было хорошо, а потом он открыл рот: Кинг презирает самого культового вампира в истории кино — и даже «ответил» ему в книгах

29 июня 2025 15:13
Все было хорошо, а потом он открыл рот: Кинг презирает самого культового вампира в истории кино — и даже «ответил» ему в книгах

Фильму. на секундочку, почти сотня лет, но скидку на возраст король ужасов делать не торопится.

Оказывается, Стивен Кинг терпеть не может... Дракулу. Вернее, не самого персонажа из классического романа Брэма Стокера, а культового экранного графа в исполнении Белы Лугоши.

По словам Кинга, знаменитый актёр в «Дракуле» был «ничего, пока не открыл рот» — и стоило только услышать речь графа, как Король Ужасов начинал смеяться до слёз. Такого святотатства фанаты классического хоррора ему, возможно, и не простят — ведь для многих Лугоши остаётся эталонным вампиром уже почти сто лет.

Однако Кинг и сам в чём-то «исправил» Дракулу на свой лад. Когда он писал «Жребий» (или «Жребий Салема» — кому как нравится), он открыто говорил, что делает реминисценцию романа Стокера.

Все было хорошо, а потом он открыл рот: Кинг презирает самого культового вампира в истории кино — и даже «ответил» ему в книгах

Именно поэтому главный вампир у него получился совсем иной: в «Жребии» Кинг избавил монстра от глянцевого готического флёра. Его Бэрлоу — это не утончённый аристократ с бархатным акцентом, а жуткий древний зверь, олицетворение бесчеловечной тьмы. Ни капли театральщины — только чистый ужас.

Можно сказать, что «Жребий» стал ответом писателя на тот самый смех, что вызывал у него Лугоши. Не нравится, как классический экранный вампир открывает рот? Сделай своего, который даже в сценах, когда не говорит ни слова, пугает куда сильнее. И у Кинга это, надо признать, отлично вышло.

Вот так и живём: сам Кинг создал десятки легенд хоррор-жанра— от Пеннивайза до Джека Торранса, но к чужой иконической версии главного вампира относится без трепета. И пусть фанаты «Дракулы» ругаются — у Стивена Кинга есть свой «король ночи».

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Фото: Кадр из сериала «Сыны анархии», фильма «Дракула» (1931)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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9 комментариев
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