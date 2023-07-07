Все были против брака этих двух актеров, а в итоге они почти 40 лет живут душа в душу: вот о ком речь

Год от года их чувства становятся только сильнее.

Екатерина и Александр Стриженовы вместе вот уже 35 лет. Знаменитости считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса, однако далеко не все их поклонники знают, с какими трудностями влюбленные столкнулись в самом начале романа.

Дело в том, что будущие супруги познакомились во время съемок фильма «Лидер», когда Екатерине было всего лишь 16 лет, а Александру — 15. Но артисты не могли сдержать своих чувств и объявили родителям, что собираются пожениться.

Семьи будущих супругов были против такого союза. Они поставили перед влюбленными подростками условие, что те не будут жениться до совершеннолетия. И Екатерина с Александром прождали несколько лет и отправились в ЗАГС при первой возможности.

И сегодня, как признаются Стриженовы, они так же счастливы, как в юности. С годами их союз становится только крепче, чему помогают две уже взрослых дочери Анастасия и Александра и внук Петр.