Все бы испортила: эта актриса жалеет, что отказалась от главной роли в фильме «Москва слезам не верит»
Звезда экрана упустила свой шанс.
Драма «Москва слезам не верит» стала одним из самых знаменитых фильмов эпохи СССР. Армия поклонников до сих пор осыпает ленту комплиментами, а в особенности хвалят зрители исполнительницу главной роли Веру Алентову. Однако изначально Владимир Меньшов планировал работать с другой артисткой.
Как оказалось, во время подготовки сценария он видел в фильме лишь Маргариту Терехову. В то время артистка уже была всесоюзной звездой и успела поработать, например, с Андреем Тарковским. Меньшов мечтал снимать именно ее, но актриса отказалась и выбрала вместо этого музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». После этого он предложил роль Ирине Купченко, а уже потом — своей супруге Вере Алентовой. И спустя годы Терехова признавалась, что все же хотела бы сыграть в таком знаменитом фильме.
Зрители же, когда эти подробности стали известны, лишь поддержали Терехову в ее решении. По их мнению, артистка бы точно не справилась с ролью, а от ее участия фильм стал бы хуже.
«Катерина из Тереховой никакая», «Это точно не ее фильм», — считают пользователи Сети.