Все бы испортила: эта актриса жалеет, что отказалась от главной роли в фильме «Москва слезам не верит»

Драма «Москва слезам не верит» стала одним из самых знаменитых фильмов эпохи СССР. Армия поклонников до сих пор осыпает ленту комплиментами, а в особенности хвалят зрители исполнительницу главной роли Веру Алентову. Однако изначально Владимир Меньшов планировал работать с другой артисткой.

Как оказалось, во время подготовки сценария он видел в фильме лишь Маргариту Терехову. В то время артистка уже была всесоюзной звездой и успела поработать, например, с Андреем Тарковским. Меньшов мечтал снимать именно ее, но актриса отказалась и выбрала вместо этого музыкальный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». После этого он предложил роль Ирине Купченко, а уже потом — своей супруге Вере Алентовой. И спустя годы Терехова признавалась, что все же хотела бы сыграть в таком знаменитом фильме.

Зрители же, когда эти подробности стали известны, лишь поддержали Терехову в ее решении. По их мнению, артистка бы точно не справилась с ролью, а от ее участия фильм стал бы хуже.