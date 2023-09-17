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Все больше похожа на папу: «жена» Нагиева шокировала людей фото подросшей дочери

17 сентября 2023 10:15
Все больше похожа на папу: «жена» Нагиева шокировала людей фото подросшей дочери

Поклонники не смогли пройти мимо неожиданных снимков.

Долгие годы Мария Горбань была известна публике как экранная жена Дмитрия Нагиева. В этом образе она появилась в сериале «Кухня», а после — в серии рекламных роликов МТС. При этом вне съемочной площадки сердце артисты было занято совсем другим мужчиной.

Так, в 2014 году она родила дочь Стефанию от осветителя Олега Филатова, а после стала женой Кирилла Зоткина, от которого также родила сына Нилана. О жизни своей наследницы она активно рассказывает в социальных сетях, а не так давно поделилась серией фотографий, сделанных в честь девятилетия дочки, которая праздновала его в парке развлечений.

Пользователи Сети осыпали именинницу поздравлениями и комплиментами. Как отметили фанаты, Стефания с годами становится все больше и больше похожа на своего отца, поэтому на некоторых снимках в ней с трудом угадываются черты матери.

Все больше похожа на папу: «жена» Нагиева шокировала людей фото подросшей дочери

«Красавица», «Вылитый отец», — пишут поклонники Горбань.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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