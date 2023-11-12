Все больше похожа на эпатажного отца: как выглядит особенная дочь Джигурды (фото)

Дочь Никиты Джигурды и Марины Анисиной Эва-Влада появилась на свет в января 2010 года. Скандальные родители долгое время скрывали девочку с необычным именем от глаз публики, однако не так давно актер решил вывести ее в свет.

Вместе с Джигурдой Эва-Влада стала гостьей светского мероприятия «Человек года 2023». Звезда экрана вышел на сцену во время одного из награждений и пригласил подняться к себе наследницу, представив ее всем собравшимся.

«Девочке 13 с половиной лет. Второй раз вообще стоит на каблуках», — признался Джигурда.

Для торжественного вечера Эва-Влада выбрала не только высокие каблуки, но и откровенное платье с глубокими вырезами на бедрах и декольте. И ее наряд удивил пользователей Сети. По их мнению, 13-летняя дочь Джигурды переняла любовь отца к эпатажным нарядам и с первых светских выходов старается шокировать публику. По мнению фанатов, девочке нужно как можно быстрее обратиться к стилистам, чтобы не копировать стиль Джигурды или его близкой подруги Анастасии Волочковой.