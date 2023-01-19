«Все больше на мужчину смахивает»: народ оторопел при виде Ковальчук без макияжа

Юлия Ковальчук шокировала фанатов своим внешним видом. Последние дни артистка отдыхает с семьей на Мальдивах, откуда регулярно делится снимками и видео. Но многие поклонники обращают внимание не на красоту курорта, а на перемены во внешности артистки.

Так, на одной из последний записей Ковальчук предстала полностью без макияжа. Она показала, как отдыхает вместе с Алексеем Чумаковым. Запись взбудоражила подписчиков певицы, которые признаются, что 40-летняя артистка выглядит значительно старше своих лет и напоминает мужчину.

«Ковальчук с годами все больше на мужчину лицом смахивает», «Очень неудачное фото», «Как сильно вы постарели», — делятся мнением удивленные поклонники.

Также многие отметили, что артистке в ее возрасте пора следить за собой и по примеру многих ее коллег обращаться за помощью к косметологам и пластическим хирургам.