Все блестит и бугрится: Мусульбес из «Дома-2» смыла макияж и напугала народ

Одна из самих красивых экс-участниц «Дома-2» Таня Мусульбес опубликовала честное видео без макияжа и фильтров и напугала поклонников.

Бывшая участница звездной телестройки так уверена в своей неотразимости, что периодически предстает перед подписчиками без мейкапа. И натыкается на волну хейта по поводу ее внешности. На свежих кадрах видно, что кожа у звезды совсем не идеальная. Сыпь, угри и пигментные пятна — комментаторы шокированы подлинной внешностью телевизионной красавицы. Они отмечают, что кожа у Мусульбес слишком блестит, а еще отмечают ее бугристость.

«Чучело. Вылитый крокодил», «Что с лицом?», «Когда говорят, что Таня красивая... Умойте человека и посмотрите», — пишут в Сети.

Других же, напротив, восхитили искренность блогера и ее внешние данные.

«Без косметики тоже очень красивая», «Нереально хороша!» — написали комментаторы.

На выручку звезде телестройки пришли другие подписчицы. Они утверждали, что идеальной кожи не существует. Фанаты советовали хейтерам взглянуть на себя без косметики и утверждали, что больше половины девушек не умеют краситься.