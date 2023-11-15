«Все без толку»: Костенко взяла слово после скандальных откровений Бузовой

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были мужем и женой в течение четырех лет. Развод знаменитостей стал большой неожиданностью для поклонников Ольги, а не так давно телеведущая решила раскрыть подробности неудавшихся отношений.

Как призналась Бузова, Тарасов не был верен ей. Еще будучи в браке, он строил отношения с Анастасией Костенко, которая и стала его следующей супругой.

«Я же не знала, что в доме уже есть другая женщина. Потом я о ней узнала», — рассказала знаменитость в недавнем интервью.

Костенко не смогла пройти мимо подобных обвинений. В своем блоге она опубликовала запись, в которой рассказала, что считает семью самым ценным в жизни человека.

«Какой бы ты ни был успешный — это все без толку, если тебе некуда прийти», — считает Костенко.

Подписчики же поддержали знаменитость. В комментариях они не смогли скрыть свою радость за Костенко и ее близких и пожелали им семейного счастья.