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Все ахнули, увидев колени Бони из «Дома-2» вблизи: вот в чем дело (фото)

12 июля 2023 15:15
Все ахнули, увидев колени Бони из «Дома-2» вблизи: вот в чем дело (фото)

Звезда экрана никогда не скрывала свою любовь к косметологии.

Виктория Боня рассказывает о каждом своем шаге в социальных сетях. Звезда «Дома-2» делится и результатами похода в салоны красоты и рассказывает новости своей дочери Анджелины. А не так давно показала, как выглядят ее ноги, шокировав своих многочисленных поклонников.

В коротком видео 43-летняя Боня сняла только свои ноги. Телеведущая не стала скрывать, что довольна своим внешним видом. Ведь на ее коленках не заметны никакие возрастные изменения.

Подписчики не смогли скрыть удивления от записи кумира. В комментариях они осыпали Боню комплиментами, а часть фанатов попыталась узнать, как она добилась таких впечатляющих результатов, но знаменитость проигнорировала их вопросы.

Все ахнули, увидев колени Бони из «Дома-2» вблизи: вот в чем дело (фото)

«Отличные коленки», «Вы такая красивая», «Никогда бы не подумала, что вам 43 года», — восхищаются пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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