Всадили нож в спину: вот как японцы загубили спортивную драму с Боярским

Картина «Путь к медалям» создавалась советскими кинематографистами в сотрудничестве с коллегами из Японии, чтобы рассказать историю об олимпийском женском турнире по волейболу в Саппоро в 1964 году.

Именно тогда началось многолетнее соперничество сборных СССР и Японии, которые на протяжении четырех олимпийских циклов разыгрывали между собой золотые и серебряные медали Игр. К моменту начала Олимпиады-80 в Москве у каждой из команд было по два олимпийских золота, и киноленту делали специально под этот случай.

Японки подходили к турниру в статусе действующих олимпийских чемпионок, поэтому сборная СССР намеревалась взять безоговорочный реванш, к тому же еще у себя на родине. Но тут случилось вторжение в Афганистан, и из-за бойкота Олимпиады в Москву не приехали тысячи спортсменов, включая и делегацию из Японии.

Золото советские волейболистки в итоге выиграли, но это было уже совсем не то. В итоге до зрителя картина дошла лишь зимой следующего года, когда Олимпиада давным-давно закончилась, а интерес к этой истории угас.

Кстати, одну из ролей в фильме сыграл Михаил Боярский, фактически изобразивший там самого себя. Даже зовут его персонажа Михаил Сергеевич (только не Боярский, а Бартенев).