Вряд ли ее узнаете: куда пропала дочка Кузьмина после «Фабрики звезд»

Сейчас она по-прежнему известна миллионам, но уже не в качестве певицы.

Соня Кузьмина , дочь знаменитого певца Владимира Кузьмина, стала известна всей стране во время проекта «Фабрика звезд-3». Там она выступала не только со своим звездным папой, но и запомнилась многим своими сольными песнями.

Молодая «фабрикантка» должна была войти в состав группы «Тутси» и даже записала с ее участницами песню под названием «Самый, самый». Однако потом девушка поняла, что работа в коллективе — это совсем не для нее. Какое-то время она выступала вместе с Владимиром Кузьминым, но в итоге решила совсем отказаться от эстрады.

Сейчас Соня является популярным блогером на YouTube. На своем канале она выкладывает интервью с участниками «Фабрики» самых разных сезонов, а также публикует для подписчиков свои каверы на разные музыкальные композиции. В итоге популярность Кузьминой сегодня оказалась выше той, которую она получила на «Фабрике».