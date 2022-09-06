Вряд ли ее узнаете: как сейчас живет любимица Гайдая, сбежавшая за границу

Леонид Гайдай прославил своими фильмами немало талантливых артистов. Среди них была и Лариса Еремина. Знаменитость блистала в нескольких лентах постановщика, а потом резко исчезла с экранов. Как оказалось, она переехала жить в США.

Дело в том, что в конце 70-х она вышла замуж за скрипача Григория Уэйна. Вместе с мужем они решили, что лучше всего им будет строить семейную жизнь в Америке, поэтому уехали туда жить. Еремина боялась, что не сможет найти работу на новом месте, но ее опасения не оправдались.

Практически сразу артистка начала служить в русскоязычном театре Лос-Анджелеса, а после продюсеры стали приглашать ее в известные проекты. Например, ее игру можно увидеть в «Миллионах Брюстера» или в «Молодых и дерзких». После артистка открыла собственную актерскую школу, которой сама руководит. Там же она и преподает уже несколько десятилетий.

Прошедшие годы сказались на внешности знаменитости. В 71-летней артистке едва можно узнать любимицу Гайдая, которая в молодости покоряла сердца поклонников своей красотой.