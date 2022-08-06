Врут в глаза: этим 4 знакам зодиака никогда нельзя верить

"Лгать нехорошо", – слышим мы с самого детства, и тем не менее время от времени привираем, приукрашиваем действительность, утаиваем что-то от окружающих… Астрологи считают, что больше всего склонны к вранью отдельные знаки зодиака. Они способны сочинить такую виртуозную ложь, что разоблачить их будет крайне непросто. Общаясь с этими людьми, стоит быть осторожнее, ведь никогда не знаешь, что на самом деле кроется за их словами.

Близнецы

Близнецы с самого рождения наделены двойственной натурой. Внутри них как будто живут два разных человека, один из которых и рад бы быть всегда искренним, но его подавляет темный двойник.

Представители воздушного знака легко приспосабливаются к любой ситуации, умеют найти подход даже к самому привередливому собеседнику.

В общении с Близнецами нужно помнить о том, что они практически ничего не делают без собственной выгоды. Как раз ради достижения своих целей они и лгут.

Скорпион

Комфортнее всего Скорпионы чувствуют себя под маской. В глубине души эти люди часто не уверены в себе, ранимы и одиноки, однако они ни за что не покажут этого окружающим. Поэтому они тщательно создают образ успешного сверхчеловека, которому нет дела до такой мелочи, как чувства окружающих.

Скорпионы без зазрения совести пользуются людьми, манипулируют ими, словно кукловод – послушными марионетками.

Нужно быть осторожными, чтобы не попасться в их руки.

Дева

Представителям земного знака нет равных в прагматичности и расчетливости. Если Девы наметили себе план действий на годы вперед, они ни за что от него не отступят.

Если же у них на пути появятся досадные помехи в виде близких людей, планы которых значительно отличаются от их собственных, Девы без лишний раздумий вычеркнут их из своей жизни.

Кроме того, уроженцы знака способны хладнокровно пойти на ложь – для того, чтобы добиться желаемого, они перешагнут даже через собственные высокоморальные принципы.

Овен

В зодиакальном круге нет, наверное, более упрямого знака, чем огненный Овен. Стремление настоять на своем, сделать так, чтобы окружающие видели в нем непререкаемый авторитет, способно подтолкнуть его на ложь. Овен будет врать в глаза для того, чтобы достичь желанных высот. Именно это качество зачастую помогает уроженцам огненного знака обойти более честных и совестливых соседей по гороскопу.