Врут и об авторе, и о названии: вы точно не знали этого про легендарный и известный всем «Собачий вальс»

Собачий вальс – это незатейливая пьеса для фортепиано, с помощью которой начинающих музыкантов знакомят с музыкальным инструментом. Портал «Интересные факты» рассказал, что эта мелодия не так проста, как кажется.

Собачий вальс – вовсе не вальс. Ведь эта пьеса исполняется не в размере вальса 3/4 , а в размере 4/4 или 2/4, что намного ближе к галопу или польке.

В каждой стране собачий вальс называется по-своему. В Финляндии – это кошачья полька, в Венгрии – ослиный марш, в Германии – блошиный вальс, в Мексике – маленькие обезьянки, а в Японии – «Я наступил на кошку».

До сих пор точно неизвестно, кто является автором мелодии. Ее приписывают Фредерику Шопену, однако собачьего вальса маэстро не писал, но у него есть произведение с похожим названием – «Вальс маленькой собачки». По легенде, мелодию Шопена попросила написать сама Жорж Санд в честь любимой собачки по кличке Маркиз.

Музыковед Эрик Бауман в шутку написал биографию вымышленного музыканта Фердинанда Ло, который якобы и создал собачий вальс. К слову, фамилия композитора образована от немецкого слова «блоха».