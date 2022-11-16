Врожденная аномалия: как недостаток Элизабет Тейлор стал ее главным достоинством

Элизабет Тейлор не только потрясающая актриса, но и обладательница самых «популярных глаз». И дело не только в том, что они действительно были удивительно красивого фиолетового цвета.

Артистка родилась с довольно редкой аномалией. Врачи сразу сообщили матери будущей звезды Голливуда о генетической мутации под названием дистихиаз. При ней у человека есть сразу два ряда ресниц — один растет позади другого.

Впоследствии этот недостаток стал главным достоинством актрисы, которая поражала всех своим пронзительным и незабываемым взглядом. Впрочем, некоторые неудобства в связи с этим все-таки были.

Когда Тейлор приходила на пробы, то киноделы часто отправляли ее в уборную, чтобы она смыла слишком яркий, по их мнению, макияж. Узнав о том, что это не плотный слой туши, а настоящие ресницы знаменитости, режиссеры испытывали неподдельный шок, поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как смириться с этой особенностью артистки.