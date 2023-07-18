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Врожденная аномалия: что не так с мамой Кевина из фильма «Один дома»

18 июля 2023 11:45
Врожденная аномалия: что не так с мамой Кевина из фильма «Один дома»

О таком даже невозможно догадаться.

Кэтрин О’Хара известна большинству зрителей по культовой рождественской комедии «Один дома». Она сыграла Кейт Маккалистер, маму главного героя Кевина.

Глядя на артистку, невозможно поверить, что у нее врожденная аномалия, ведь внешне Кэтрин выглядит абсолютно нормально. Но оказывается, у экранной мамы Кевина редкое отклонение — ее сердце находится справа. Все остальные органы у актрисы тоже расположены зеркально. С такой аномалией можно жить долго и счастливо и не испытывать проблем со здоровьем.

Эта особенность не помешала Кэтрин построить успешную карьеру и личную жизнь. Актриса снялась во многих популярных картинах, среди которых «Битлджус», «Пенелопа», «Пережить Рождество», «Студия 30».

В начале 90-х О’Хара познакомилась с художником-постановщиком Бо Уэлшем. Вскоре начался их роман, который привел к браку. В этом союзе Кэтрин родила двоих детей. В 2021 году актриса была назначена почетным мэром Брентвуда, пригородного района Лос-Анджелеса.

Фото: Кадр из фильма «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке» (1992)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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