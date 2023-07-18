Врожденная аномалия: что не так с мамой Кевина из фильма «Один дома»

Кэтрин О’Хара известна большинству зрителей по культовой рождественской комедии «Один дома». Она сыграла Кейт Маккалистер, маму главного героя Кевина.

Глядя на артистку, невозможно поверить, что у нее врожденная аномалия, ведь внешне Кэтрин выглядит абсолютно нормально. Но оказывается, у экранной мамы Кевина редкое отклонение — ее сердце находится справа. Все остальные органы у актрисы тоже расположены зеркально. С такой аномалией можно жить долго и счастливо и не испытывать проблем со здоровьем.

Эта особенность не помешала Кэтрин построить успешную карьеру и личную жизнь. Актриса снялась во многих популярных картинах, среди которых «Битлджус», «Пенелопа», «Пережить Рождество», «Студия 30».

В начале 90-х О’Хара познакомилась с художником-постановщиком Бо Уэлшем. Вскоре начался их роман, который привел к браку. В этом союзе Кэтрин родила двоих детей. В 2021 году актриса была назначена почетным мэром Брентвуда, пригородного района Лос-Анджелеса.