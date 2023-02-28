Вроде все в порядке, но есть один вопрос: фото дома Булановой заставляет задуматься

Татьяна Буланова уже больше 20 лет назад приобрела свою дачу на берегу Ладожского озера. В течение долгого времени она занималась обустройством участка, который не так давно представила в шоу «На дачу». При этом дом знаменитости смутил даже ее преданных поклонников.

Как оказалось, на территории участка расположены четыре здания — основной и гостевой дом, баня и бассейн. И оба жилых дома полностью защищены от проникновения: на окнах и дверях можно увидеть весьма массивные решетки. Сам же участок защищает высокий глухой забор.

Зрители шоу не оставили без внимания неожиданную деталь. По их мнению, решетки могут означать, что дача Булановой находится в весьма опасном месте, а певица просто боится кражи. Другие же уверены, что это может быть связано с закрытым характером исполнительницы, которая даже без видимых причин старательно защищает свою личную жизнь.