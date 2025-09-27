Меню
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге

27 сентября 2025 16:11
Пообщались с членом команды проекта, чтобы расспросить о фишках и трудностях создания тайтла.

Этой осенью аниме-сообщество ждет настоящий пир: уже вышло долгожданное продолжение «Истребителя демонов», а теперь на подходе новая часть «Человека-бензопилы» и третий сезон «Магической битвы».

Правда, большой вопрос, как скоро и доберутся ли вообще эти хайповые премьеры до российских кинотеатров. Но с одним проектом уже точно всё ясно.

Речь о спортивной драме «Стометровка». Её мировая премьера состоялась ещё в июне 2025 года, и за это время тайтл успел заработать впечатляющую оценку 8.8 на IMDb. И вот, наконец, 27 ноября 2025 года полнометражную новинку покажут и в России.

Нам удалось пообщаться с человеком, приложившим руку к созданию проекта, — Вероникой Хоревой, композером, известной по работам над «Киберславом», «Майором Гром: Игра» и спортивным аниме для Netflix. Она рассказала, чем проект отличается от других громких тайтлов, и что было самым сложным в работе над ним.

«Стометровка»: о чём эта история

Сюжет вращается вокруг двух бегунов, чьи судьбы сплетаются на беговой дорожке. Талантливый спринтер Тогаси с детства не знал себе равных в стометровке. Его привычный мир переворачивается с появлением Комии — упорного бегуна с железной волей, но без должной техники.

Сначала Тогаси становится его наставником, но их дружба постепенно перерастает в жёсткое соперничество. Спустя годы они сходятся на треке, чтобы выяснить раз и навсегда, кто из них действительно быстрее.

Судя по описанию, тайтл западёт в сердечко фанатам «Блю Лока» и «Волейбола», где темы спорта и личностных отношений тоже тесно переплентены. Любите поболеть и посочувствовать? «Стометровка» ваш вариант.

Кстати, тайтл оценили даже выше последней полнометражки «Истребитель демонов: Бесконечная крепость». У «Стометровки» 8.8, а у «Крепости» — 8.6 Правда, такой разрыв легко объясняется разницей в количестве голосов. Тем не менее факт забавный.

Старт с преимуществом

В отличие от многих проектов, которые пробивают себе дорогу с нуля, «Стометровка» изначально могла рассчитывать на внимание подготовленной аудитории. Хорева объясняет, откуда взялся этот задел доверия:

«У "Стометровки" уже изначально была определенная база фанатов, которые ждали это аниме. Всё потому что до этого выходило "О движении земли", и тайтл тоже стал достаточно успешным проектом, как и сама манга».

Визуальная ставка на индивидуальность

В эпоху конвейерного производства аниме создатели сделали явный акцент на уникальности картинки. Хорева отмечает, что именно стиль стал ключевым аргументом в борьбе за зрительское внимание:

«Наверное, на фоне дженерик-аниме мы все-таки немного выделяемся за счет стиля. Это касается и дизайна персонажей, и анимации, и фотонов».

Обратная сторона качества

За безупречной картинкой и продуманной анимацией часто скрываются напряженные производственные будни. Не можем не поделиться суровой правдой о процессе, знакомой многим студиям.

«Были и свои сложности. У нас, как и у многих анимационных японских студий, был период сильных переработок — то есть работали без выходных, по ночам, но вроде как все выжили», — поделилась Хорева.

Что в итоге?

Судя по рассказу Хоревой, «Стометровка» — это не случайный эксперимент, а взвешенный проект с четкой айдентикой. Высокий рейтинг и преданные фанаты лишь подтверждают, что ставка на индивидуальный стиль и глубокую проработку темы оправдала себя.

Даже несмотря на сумасшедший график производства, команде удалось создать работу, которая уже сейчас претендует на звание одного из главных аниме-событий сезона. Осталось дождаться ноября, чтобы лично оценить, чего стоили эти ночные бдения.

Ранее мы писали: У нас есть ещё один «Невский» дома: не мрачный детектив, а младший брат «Киберслава» — зрители зовут «российским аниме»

Фото: Кадр из аниме «Блю Лок», «Стометровка»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
