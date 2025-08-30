Меню
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

30 августа 2025 18:07
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

Партия для истинных ценителей классики.

Любите советское кино и считаете себя знатоком? Тогда этот вызов — для вас! Многие привыкли узнавать фильмы по цитатам или песням. Но что, если мы дадим не самую очевидную подсказку — шахматную партию?

В советском кинематографе шахматы были не просто игрой, а полноценным драматургическим элементом: за доской решались судьбы, строились отношения и раскрывались характеры героев. Ход конём мог быть метафорой жизненного выбора, а напряжённая партия — заменять диалог.

Попробуйте угадать культовые фильмы СССР всего по одному ходу или позиции на доске. Включайте логику, память или интуицию — и посмотрим, сможете ли вы поставить нам мат уже на первом вопросе!

Ранее мы писали: «Иначе — "мементо мори"!»: только фанаты Гайдая вспомнят 5 его фильмов по цитатам — не все они очевидные (тест)

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
