Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)

Любите советское кино и считаете себя знатоком? Тогда этот вызов — для вас! Многие привыкли узнавать фильмы по цитатам или песням. Но что, если мы дадим не самую очевидную подсказку — шахматную партию?

В советском кинематографе шахматы были не просто игрой, а полноценным драматургическим элементом: за доской решались судьбы, строились отношения и раскрывались характеры героев. Ход конём мог быть метафорой жизненного выбора, а напряжённая партия — заменять диалог.

Попробуйте угадать культовые фильмы СССР всего по одному ходу или позиции на доске. Включайте логику, память или интуицию — и посмотрим, сможете ли вы поставить нам мат уже на первом вопросе!

