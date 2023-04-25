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Время расставило все по местам: на кого на самом деле похожа дочь Табакова

25 апреля 2023 12:45
Время расставило все по местам: на кого на самом деле похожа дочь Табакова

Отрицать сходство бессмысленно.

Младшая дочь Олега Табакова не планирует продолжать семейную династию и быть актрисой. Тем не менее Мария интересуется российским кинематографом и часто появляется на светских мероприятиях.

Например, не так давно 16-летняя наследница именитого режиссера и Марины Зудиной побывала на премьере фильма «Беспринципные в деревне». На красной ковровой дорожке юная красотка выглядела великолепно. Она не растерялась под прицелами камер и охотно позировала фотографам.

Прежде интернет-пользователи любили вести жаркие споры о том, на кого из своих звездных родителей больше похожа Табакова. Однако время все расставило на свои места. С возрастом Мария становится копией своей родительницы. Недавно Зудина опубликовала в соцсетях новый снимок дочери, под которым тут же появилась масса восторженных комментариев. Время расставило все по местам: на кого на самом деле похожа дочь Табакова

«Очень похожа на мамочку», «Как же она хороша! Ваша дочка, Марина», — пишут фолловеры актрисы.

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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