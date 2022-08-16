Время принимать поздравления: счастливая Толкалина показала малыша

Актриса Любовь Толкалина переполошила своим фанатов счастливым известием. В семье артистки наконец случилось прибавление. Поклонники творчества актрисы поспешили поздравить ее с долгожданным событием.

В неоднократных интервью Толкалина сознавалась, что всегда мечтала иметь много детей. Однако, воспитала знаменитость лишь единственную дочь Марию: девочка появилась на свет в гражданском браке с Егором Кончаловским.

Стоило лишь Толкалиной выложить свежее фото с малышом, как аудитория тут же поспешила раструбить о прибавлении. Однако, как оказалось, ребенка родила не Любовь, а ее сестра.

«Поздравляю, сестричка», — написала она и сопроводила пост трогательным фото.

Фото: скриншот социальных сетей Любови Толкалиной