Время подводить итоги: Rolling Stone назвал 10 лучших фильмов 2025 года — №1 был ожидаем, а вот №3 вызывает вопросы

Год выдался настолько крепким, что Rolling Stone едва уместил двадцатку фаворитов, но мы остановимся на главном, то есть на первой десятке. Тут и громкие премьеры, и неожиданные открытия, и фильмы, про которые вообще вряд ли кто-то слышал. Быстро пробегаемся по топ-10 и разбираем, чем каждый из них может зацепить.

10. «Сентиментальная ценность»

8,1 на Кинопоиске

Густав Борг — режиссер, который пропал из жизни своих детей, — внезапно возвращается не ради примирения, а ради нового фильма. Он хочет снять картину в старом семейном доме, а главную роль предлагает дочери Норе.

Она отказывается — и ее место занимает голливудская актриса. На фоне съемок постепенно всплывают обиды, несказанные слова и память нескольких поколений. Тихий, очень светлый фильм о том, как сложно бывает услышать людей, которые ближе всех.

9. «Марти Великолепный»

7,7 на IMDb

Атмосфера Нью-Йорка 50-х, Тимоти Шаламе в главной роли и незаконные клубы настольного тенниса — уже набор мечты. Марти Маузер хочет стать легендой в игре, которую никто всерьез не воспринимает.

Он колесит по стране, играет на деньги с богатыми чудаками, ввязывается в сомнительные сделки и случайно влюбляется в жену опасного магната. Энергичное, стильное кино, которое уже называют скрытым хитом. Хотя до российского поката картина доберется только в январе.

8. «Прости, детка»

7,0 на Кинопоиске

Агнес преподает в университете, где когда-то училась сама. С приездом лучшей подруги вскрываются старые раны. Фильм о травме, которая не исчезает просто потому, что ты ее «забыл».

Дебютная работа Евы Виктор объясняет, как справиться с тем, что когда-то принесло ужасную боль. А главное дает надежду, что это возможно.

7. «Метод исключения»

7,2 на Кинопоиске

Ман-су всю жизнь трудился в бумажной промышленности — и вот однажды его увольняют. Он теряет все: статус, деньги, уверенность. Когда в компании мечты открывается редкая вакансия, Ман-су решает устранить своих конкурентов... буквально.

Фильм про отчаяние и людей, которых система перемалывает без жалости. Южнокорейскому триллеру предвещают номинацию на «Оскар».

6. «Простая случайность»

7,2 на Кинопоиске

Семья попадает в аварию, их машину чинит механик Вахид. Разглядывая клиента он узнает в нем человека, которому хотел отомстить всю жизнь. Мужчина тщательно готовит похищение, но чем дальше, тем сильнее сомнения.

Картина, где одно неверное решение запускает снежный ком из последствий. Проекты из Ирана редко попадают в такие топы — видимо, реальная находка.

5. «Новая волна»

7,9 на Кинопоиске

Действие разворачивается в Париже, 1959 году. Все вокруг уже сняли свои первые шедевры, и только Годар все никак не решится. Он собирает команду, находит деньги и начинает работу над будущим «На последнем дыхании».

Для фанатов классического кино — абсолютное удовольствие: атмосфера, Бельмондо, Сиберг, возникновение новой эстетики прямо на глазах.

4. «Сны поездов»

7,6 на Кинопоиске

Зрителей переносят в начало ХХ века. Лесоруб Роберт Грейниер помогает прокладывать железные дороги по всей стране и наблюдает, как меняется мир. Через его видение показывают рождение новой Америки — несправедливой, опасной и прекрасной одновременно. По настроению — почти литературное кино.

3. «Черный чемодан — двойная игра»

6,2 на Кинопоиске

В разведке завелся предатель, и агент Вудхаус должен вычислить его среди пяти человек, включая собственную жену. Политические интриги, семейные тайны и игра, где никто никому не верит.

Сдержанный и довольно классический шпионский триллер. Очень неожиданно, что он попал в тройку лидеров.

2. «Хамнет»

8,1 на IMDb

Шекспир (Пол Мескал) молод, полон амбиций и влюблен в загадочную Агнес (Джесси Бакли). Их жизнь складывается счастливо — до момента, когда умирает их 11-летний сын Хамнет.

В основе лежит жизнь реального человека, но история вымышленная. Про боль, которая прожигает людей изнутри, и про то, как трагедия превращается в искусство. Очень красивая работа.

1. «Битва за битвой»

7,1 на Кинопоиске

И, наконец, перед нами победитель. Бывший участник леворадикальной ячейки живет под новой личностью и растит дочь. Но прошлое настигает его — и начинается охота.

Сценарий плотный, динамика высокая, а главный герой — сложный, противоречивый, не картонный. Rolling Stone поставил его первым не случайно: с изданием согласны критики. А вот зрители сомневаются.

2025-й выдался, конечно, насыщенным, но прям до откровенных шедевров дело не дошло. Но хотя бы теперь есть идеальный ориентир: хотите быстро собрать себе плейлист из стоящих премьер — просто берите эту десятку.

