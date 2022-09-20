Время перемен: астролог назвал идеальный цвет волос для женщин каждого знака зодиака

Блондинка или брюнетка? Знак зодиака подскажет, какой оттенок волос выбрать.

Изобретение краски для волос стало настоящим благословением для миллионов женщин, мечтавших о другом цвете локонов. Астрологи портала BeautyDream.ru рассказали, какие оттенки подойдут женщинам разных знаков зодиака.

Овен

Яркой личности - яркий цвет волос. По мнению астрологов, уроженкам огненного знака как нельзя лучше подойдет ослепительно-рыжий оттенок.

Он отразит в себе индивидуальность Овна.

Телец

Представительницам земного знака стоит обратить внимание на каштановые, медовые и ореховые оттенки, которые подчеркнут их мягкую, спокойную и женственную натуру.

Близнецы

Переменчивые Близняшки готовы на любые эксперименты с прической, поэтому звезды рекомендуют им попробовать балаяж, омбре или брондирование.

Рак

Женщина-Рак по своей природе милая и естественная, поэтому ей стоит примерить сдержанные, но благородные оттенки в теплой цветовой гамме - карамель, капучино или каштановый.

Лев

У Львиц отбоя не будет от кавалеров, если она остановит свой выбор на светлых золотистых тонах.

В их числе - карамельный блонд, ореховый и медовый оттенки.

Дева

Женщины, рожденные под знаком Девы, должны придерживаться спокойной цветовой гаммы, чтобы яркими оттенками не заглушить свою индивидуальность. Им подойдут пепельно-русый, шоколадный, кофейный цвета.

Весы

Утонченным женщинам-Весам придутся по вкусу пепельные и медовые цвета, а также оттенки шампанского. Они освежат образ и сделают уроженку воздушного знака еще прекраснее.

Скорпион

Насыщенные теплые цвета подчеркнут харизму женщины-Скорпиона и выделят ее из толпы.

Ее оттенки - коричнево-красный, клубничный блонд, красное дерево.

Стрелец

Непоседливым и авантюрным девушкам-Стрельцам к лицу красные и рыжие оттенки - бордо, спелая вишня, красное дерево, а также экстремальные фиолетовые и розовые цвета.

Козерог

Уроженки земного знака будут выглядеть статусно и дорого с такими благородными и не выходящими из моды цветами волос, как платиновый, шоколадный, шампань.

Водолей

Темные насыщенные оттенки - сливовый, махагон, морозный каштан - как будто созданы для таинственных и сдержанных Водолеев.

Рыбы

Спокойным и мечтательным Рыбкам подойдут холодные оттенки - серебристый, жемчужный, пепельный блонд. Они станут отражением внутренней гармонии и загадочности этого водного знака.