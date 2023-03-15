Время остановилось: ужаснетесь, увидев маму Стифлера из «Американского пирога» спустя 20 лет

62-летняя звезда «Американского пирога» одним своим существованием доказывает, что возраст — весьма и весьма относительное понятие для женщины. Актриса, стендап-комик и сценарист получила «Золотой глобус» за роль в сериале «Белый лотос» (2021-2022) и устроила переполох на вечеринке, посвященной вручению «Оскара».

«Бомбическая блондинка» — именно так назвали маму Стифлера на красной ковровой дорожке. За более чем 20 лет, прошедших с момента выхода «Американского пирога», она совсем не изменилась. Черное облегающее платье в пол элегантно подчеркивало пышные формы артистки. Кулидж с удовольствием позировала перед камерами, по-хозяйски уперев обтянутую черной перчаткой руку в бок. Актриса дополнила свой образ высокой прической, в руках она держала черный клатч. Поклонники любят звезду не только за эффектные и запоминающиеся роли в кино, но и за самоиронию.

В феврале она снялась в рекламе одного из наборов бренда Elfcosmetics, который «передает энергию дельфиньего детеныша». В конце ролика актриса начала симулировать звуки, которые издает дельфин, что вызвало восторг у подписчиков. «Хотелось бы, чтобы вся реклама была такой», «Я действительно куплю буквально все, что она прорекламирует», — писали поклонники.