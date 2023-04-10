Время остановилось: ахнете, увидев звезду «Женской лиги» спустя 15 лет

«Женская лига» на ТНТ подарила Ольге Тумайкиной билет в мир кино. Актриса снимается в основном в комедиях («Очень русский детектив», «Елки-3» и «О чем молчат девушки») и с каждым годом выглядит все лучше.

В Сети обратили внимание на один из последних проектов с участием актрисы, сериал «Стриптизеры», и даже не сразу признали в эффектной моложавой брюнетке звезду «Женской лиги». С момента выхода шоу прошло уже 15 лет, но время словно не властно над артисткой. Тумайкина старается держать себя в форме, и результаты усилий не заставили себя ждать.

Плотно сбитая, но не полная, с лицом без малейшего намека на второй подбородок — таким внешним данным можно позавидовать. Копна волнистых волос, уложенная в модную прическу, умеренно яркий макияж с акцентом на большие глаза — кто бы мог подумать, что Ольге минул 51 год.