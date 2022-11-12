Время невластно над красотой Веры из сериала «Две судьбы»: сложно сдержать восторги при виде актрисы

Все еще активно снимается и не пренебрегает пластикой.

Екатерину Семенову зрители любят по ролям в картинах «Две судьбы», «Убойная сила-6», «Горячев и другие», «Журов», «Дипломат». Также Семенова выступает на сцене МХТ имени Чехова, Театра-студии Олега Табакова и легендарного «Современника».

Будущая актриса появилась на свет в семье кинорежиссера и мультипликатора – так что творческое будущее Семеновой было предопределено.

Сниматься в кино Екатерина Семенова начала еще в студенчестве – ее первой ролью стала ученица Юрьева в драме «Мужские портреты».

Сегодня Семеновой 51 год – и она по-прежнему востребованная артистка. Екатерина Семенова держит себя в отличной форме и не пренебрегает «уколами красоты». На счету актрисы множество романов со звездными красавцами. У Семеновой двое взрослых детей – сын Никита и дочь Марина.