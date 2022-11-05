Время невластно над красотой «Мисс Вселенная»: как сейчас выглядит 44-летняя Федорова

Не менее красива, чем 20 лет назад.

Оксана Федорова была старшим лейтенантом милиции и работала в аэропорту «Пулково», пока не победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург», следующим титулом стала «Мисс Россия», а в 2002 году Федорова получила звание «Мисс Вселенная».

Карьера красавицы пошла вверх: Оксана Федорова стала частой гостью на телевидении, ее пригласили вести программы «Спокойной ночи, малыши!», «Субботний вечер», «Форт Боярд».

При этом Федорова никогда не забывала об образовании – и в 2007 году стала кандидатом юридических наук и защитила диссертацию.

Сегодня Оксане Федоровой 44 года – и она по-прежнему признанная красавица. Роскошную фигуру Федоровой не испортило даже рождение двоих детей – сына Феди и дочери Лизы.