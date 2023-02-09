Время не властно: вот как спустя 23 года выглядит Бабочка из «Дикого ангела»

Виктория Онетто известна во всем мире по роли Лины в сериале «Дикий ангел». С первых серий артистка покорила фанатов своими жизнелюбием и открытостью, из-за чего стала одной их главных аргентинских знаменитостей в мире.

После «Дикого ангела» Виктория продолжила покорять кинематограф. Она приняла участие в сериалах «Такая любовь», «Замуж за футболиста», а последним ее проектом стала комедия «Убеждение», которая вышла на экраны три года назад. Помимо этого, ее можно увидеть на сцене местных театров и на телевидении, где она ведет несколько шоу.

Преуспела артистка и в личной жизни. В 2010 году она вышла замуж на композитора Хуана Кабальеро, от которого родила дочь Еву.

Новостями Виктория делится в своих социальных сетях. На странице артистки можно увидеть множество семейных снимков, по которым становится ясно, что она ведет активный образ жизни и любит жизнь, как и ее знаменитая героиня. При этом прошедшие годы совсем не сказались на внешности актрисы: она по-прежнему похожа на молодую девушку.