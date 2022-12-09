Время не щадит никого: состояние 50-летнего Эминема напугает любого

Глядя на то, как сегодня выглядит Эминем, многие приходят к одному и тому же печальному выводу: ушла эпоха. В начале нулевых хиты рэпера звучали из каждого утюга, а он сам был тонким, молодым и звонким. Но годы, увы, звезду не пощадили.

И дело не только в фотографиях исполнителя в социальных сетях, на которых он запечатлен заметно постаревшим и уставшим. И даже не в том, что Эминем сбавил обороты в своей феноменальной карьере. Истинное состояние звезды выдало нечто другое.

В этом году Эминема включили в Зал славы рок-н-ролла. На церемонии рэпер вызвал оторопь публики тем, что свою благодарственную речь читал с листочка, предварительно надев очки. Такой «прыти» от знаменитости точно никто не ожидал.

Тут же в Сети заговорили о том, что у 50-летнего музыканта сдает не только зрение, но и память. А ведь когда-то именно она позволяла ему исполнять свои известные на весь мир треки.