Время не щадит даже великих: на Пола Маккартни без слез не взглянешь

Пол Маккартни стал одним из основателей бессмертной группы «Битлз». В 60-е годы от легендарного ливерпульца и трех его «однополчан» сходил с ума весь мир.

В молодого Маккартни было трудно не влюбиться. Пол обладал невероятным обаянием: черные волосы, большие глаза с «грустинкой», миловидное лицо и обезоруживающая улыбка. Но время не пощадило великого музыканта, и сегодня в 81-летнем Маккартни не узнать того сказочного юношу.

Недавно британская модель Наоми Кэмпбелл выложила снимок, на котором она запечатлена с легендой рок-музыки. Сэр Пол превратился в ветхого седовласого старика с потухшим взглядом. Каждому поклоннику Маккартни больно видеть кумира таким.

«Как же время не щадит людей», «Совсем старикашечка стал», «Да, 81 есть 81, а Наоми вообще не стареет, фигура у нее супер», — написали пользователи Сети.

На сегодняшний день в живых осталось два «битла» — Пол Маккартни и Ринго Старр. Джон Леннон был убит собственным фанатом в 1980 году, а Джордж Харрисон скончался в 58 лет после тяжелой болезни.