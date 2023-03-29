Время не щадит: что стало с самым популярным ребенком-актером 90-х (фото)

Александр Лойе стал звездой экрана еще в юности. Рыжеволосый мальчик влюбил в себя фанатов киножурнала «Ералаш», а после принял участие в многочисленных рекламных роликах. Молодой артист с детства покорял сердца зрителей, поэтому, окончив школу, решил сделать актерство своей основной профессией.

Так, получив школьный аттестат, он стал студентом сначала ГИТИСа, а потом театрального училища имени Щепкина. В то время Александр снимался все реже: одними из самых ярких в его карьере стали сериалы Next и «Грозовые ворота».

Лойе продолжает сниматься и сегодня. Только узнают его теперь лишь самые преданные фанаты. Дело в том, что внешность артиста полностью изменилась: теперь он бреется налысо, носит щетину и очки.

О своей жизни артист рассказывает в социальных сетях. Около трех тысяч подписчиков регулярно следят за его записями, в которых артист хвастается профессиональными успехами.