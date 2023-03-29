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Время не щадит: что стало с самым популярным ребенком-актером 90-х (фото)

29 марта 2023 06:45
Время не щадит: что стало с самым популярным ребенком-актером 90-х (фото)

За прошедшие годы артист превратился в другого человека.

Александр Лойе стал звездой экрана еще в юности. Рыжеволосый мальчик влюбил в себя фанатов киножурнала «Ералаш», а после принял участие в многочисленных рекламных роликах. Молодой артист с детства покорял сердца зрителей, поэтому, окончив школу, решил сделать актерство своей основной профессией.

Так, получив школьный аттестат, он стал студентом сначала ГИТИСа, а потом театрального училища имени Щепкина. В то время Александр снимался все реже: одними из самых ярких в его карьере стали сериалы Next и «Грозовые ворота».

Лойе продолжает сниматься и сегодня. Только узнают его теперь лишь самые преданные фанаты. Дело в том, что внешность артиста полностью изменилась: теперь он бреется налысо, носит щетину и очки.

О своей жизни артист рассказывает в социальных сетях. Около трех тысяч подписчиков регулярно следят за его записями, в которых артист хвастается профессиональными успехами.

Время не щадит: что стало с самым популярным ребенком-актером 90-х (фото)
Фото: Кадры из киножурнала «Ералаш», кадр из сериала «Смерш. Новое»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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