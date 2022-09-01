Время не щадит: что стало с грозным шефом из сериала «Кухня»

Российский сериал «Кухня» подарил зрителям сотни крылатых фраз, множество искрометных шуток и десятки запоминающихся персонажей. Безусловно, один из них ― суровый главный шеф известного ресторана, которого сыграл актер Дмитрий Назаров. После выхода шоу в эфир слава артиста достигла немыслимых пределов, ему стали предлагать участие и в других проектах, но, увы, не на все из них он сейчас может согласиться.

Играть в кино актер начал практически 40 лет назад и впервые появился в фильме «Берег его жизни». Тогда Назарову досталась не самая крупная роль, но после нее стали поступать приглашения и из других проектов. До участия в кулинарной картине он снялся в таких известных сериалах, как «Вызов», «Золотой теленок», «На ножах» и «Каменская-3». Кроме того, Дмитрий исполнил одну из центральных ролей в шоу «Закон», а в 90-х был главным Дедом Морозом страны с резиденцией в Великом Устюге.

Но на одном из последних видеороликов, который Дмитрий разместил в социальных сетях, видно, что у артиста становится все больше общего с тем сказочным персонажем, которого он исполнял десятки лет назад. На месте жилистого и энергичного Виктора Баринова в расцвете сил появляется похудевший мужчина с седой бородой, морщинами и тяжелым взглядом.

Впрочем, подписчиков артиста это вполне устраивает. «Дмитрий Юрьевич, спасибо за ваше творчество», «Какой же у вас голос!», «Как всегда супер», ― пишут фанаты.

Времени на новые проекты у Назарова не хватает, потому что прямо сейчас артист выступает в театре и работает над фильмом «12 стульев», в котором играет Кису Воробьянинова.